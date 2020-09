Tentoonstelling in museum Romy ‘Sissi’ Schneider in Duitsland

In het toekomstige Romy Schneider Museum in slot Klein Loitz in de Duitse deelstaat Brandenburg is woensdag een eerste tentoonstelling met zwart-witfoto’s te zien. De aanleiding is de 82e verjaardag van de actrice, die ooit beroemd werd door de Sissi-films.

De plaatjes zijn geschoten door Roger Fritz, die in de jaren zestig de actrice Romy Schneider fotografeerde. “Fritz was toen assistent van de Italiaanse filmregisseur Luchino Visconti tijdens de opnames van Boccaccio 70”, legt slotdame Ariane Rykov uit.

Rykov kocht vorig jaar samen met haar man het zeventiende-eeuwse herenhuis van de gemeente Felixsee waartoe Klein Loitz behoort. Samen met een vereniging van ongeveer 400 leden renoveert het echtpaar het pand om er een museum voor Schneider van te maken. In de toekomst zijn er wisselende tentoonstellingen, filmvertoningen, discussies en andere culturele evenementen op de begane grond.

Op de eerste verdieping wil ze het museum inrichten met originele meubels uit de eerdere appartementen van Schneider in Berlijn en Hamburg, kostuums van de in 1982 overleden actrice en handtekeningenfoto’s, brieven en boeken.

Romy Schneider werd geboren in Wenen als Rosemarie Albach-Retty. Ze had de Duitse nationaliteit maar liet zich naturaliseren tot Fran├žaise. Als actrice werd ze wereldberoemd door haar vertolking van de Oostenrijkse keizerin Elisabeth in de Sissi-films. Schneider, die geen gelukkig leven kende, overleed eind mei 1982 op 43-jarige leeftijd na een hartaanval. De zomer ervoor was haar tienerzoon David verongelukt.