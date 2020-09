Schitt’s Creek grote winnaar Emmy Awards

De komedieserie Schitt’s Creek is de grote winnaar geworden in de categorie comedy tijdens de Emmy-uitreiking. De show sleepte maar liefst zeven Emmy’s in de wacht, waarmee het zesde en laatste seizoen van de populaire serie zeer feestelijk werd afgesloten.

De cast en crew waren voor de gelegenheid bij elkaar gekomen om op gepaste afstand én met mondkapjes op de virtuele uitreiking samen te beleven. Schitt’s Creek won een Emmy in de volgende comedy-categorieën: Outstanding Comedy Series, Outstanding Lead Actor (Eugene Levy), Outstanding Lead Actress (Catherine O’ Hara), Outstanding Supporting Actor (Daniel Levy), Outstanding Supporting Actress (Annie Murphy) en nog twee Emmy’s voor beste regie en schrijvers.

“Oh mijn God, ik kan het gewoon niet geloven. Dit is niet normaal. Ik wil mijn vader Eugene bedanken voor de kans die hij me gegeven om mee te werken aan Schitt’s Creek, ondanks het feit dat ik nul ervaring had op het gebied van schrijven,” aldus Daniel Levy, die zowel voor zijn script, regie als acteerwerk werd geëerd.

Schitt’s Creek werd bedacht door vader Eugene en zoon Daniel Levy. Eugene is ook zeer bekend door zijn rol als ‘Jim’s dad’ in de filmklassieker American Pie.