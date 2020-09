Boek Merlijn Kamerling op nummer 1 in bestsellerlijst

Het boek Nu ik je zie van Merlijn Kamerling over zijn vader Antonie Kamerling is de nieuwe nummer 1 op de Bestseller 60. Dat maakte de Stichting CPNB woensdag bekend. Het boek maakte een grote sprong in de ranglijst, vorige week kwam het boek nog nieuw binnen op de twintigste plaats.

In het boek gaat Merlijn op zoek naar zijn vader, die zichzelf tien jaar geleden het leven ontnam. Merlijn was toen elf jaar oud. In Nu ik je zie vertelt Merlijn dat hij het jaren moeilijk heeft gehad met het verlies van zijn vader. Vooral in zijn tienerjaren had dat een grote impact.

Voor Nu ik je zie sprak Merlijn met veel mensen uit de directe omgeving van vader Antonie om er zo achter te komen wat voor persoon hij was. “Ik wilde een oprecht verhaal”, zei hij daarover in De Telegraaf. De gesprekken waren soms onthutsend eerlijk. “Ik wilde weten hoe het echt was. Niet die ge├»dealiseerde versie van mijn vader die me meestal wordt voorgeschoteld omdat ik nou eenmaal zijn zoon ben.”

De top drie van de bestsellerlijst bestaat verder uit De avond is ongemak van Marieke Lucas Rijneveld en De jongen, de mol, de vos en het paard van Charlie Mackesy. Arjen Lubach sluit de top 10 van de lijst af met zijn boek Stoorzender.

Boeken Top 10 (notering, tussen haakjes notering vorige week, auteur, titel. Bron: CPNB. Zie: www.debestseller60.nl)

1. (20) Merlijn Kamerling – Nu ik je zie

2. (1) Marieke Lucas Rijneveld – De avond is ongemak

3. (3) Charlie Mackesy – De jongen, de mol, de vos en het paard

4. (2) Yotam Ottolenghi – Flavour

5. (4) Raynor Winn – Het zoutpad

6. (7) Rutger Bregman – De meeste mensen deugen

7. (6) Arthur Japin – Mrs. Degas

8. (5) Kluun – Familieopstelling

9. (13) Glennon Doyle – Ongetemd leven

10. (8) Arjen Lubach – Stoorzender