De Franse zangeres Juliette Gréco is op 93-jarige leeftijd overleden. Dat heeft haar familie bekendgemaakt.

De Franse chansonnière en actrice werd beroemd door haar vertolkingen van teksten van Albert Camus, Jean-Paul Sartre en Jacques Prévert. In 2002 werd ze benoemd tot officier in het Franse Legioen van Eer.

Ze stierf woensdag omringd door haar familie in haar huis in Ramatuelle in Zuid-Frankrijk. “Haar leven was buitengewoon,” zei haar familie in een sms.