Kinderboeken domineren bestsellerlijst

De Bestseller 60 van Stichting CPNB wordt deze week gedomineerd door kinderboeken. Dat is niet zo verwonderlijk, aangezien de Kinderboekenweek een week geleden van start is gegaan. Met maar liefst 28 titels is de bestsellerlijst bijna voor de helft gevuld met kinderboeken.

Mylo Freeman, die het prentenboek Tweeling! speciaal voor de Kinderboekenweek maakte, behaalde van alle kinderboeken de hoogste notering. Het prentenboek komt nieuw binnen op de tweede plaats.

Het prentenboek van Mylo Freeman is niet de hoogste nieuwkomer. Het grote Kookmutsjes kook- en bakboek, het eerste kookboek van zussen Nadia en Najat Yachou komt gelijk binnen op de eerste plaats van de bestsellerlijst. De top drie wordt voltooid door De avond is ongemak van Marieke Lucas Rijneveld.

(notering, tussen haakjes notering vorige week, auteur, titel. Bron: CPNB. Zie: www.debestseller60.nl)

1. (-) Najat & Nadia Yachou – Het grote Kookmutsjes kook- en bakboek

2. (-) Mylo Freeman – Tweeling!

3. (1) Marieke Lucas Rijneveld – De avond is ongemak

4. (2) Charlie Mackesy – De jongen, de mol, de vos en het paard

5. (13) Charlotte Dematons – Alfabet

6. (31) Dan Brown – Het wilde dierenorkest

7. (4) Raynor Winn – Het zoutpad

8. (6) Rutger Bregman – De meeste mensen deugen

9. (30) Jozua Douglas en Tosca Menten – Prutsers en pechvogels

10. (5) Yotam Ottolenghi – Flavour