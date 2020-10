Chantal Janzen verovert zesde Televizier-Ster

Chantal Janzen mag zich voor het derde jaar op rij de favoriete presentatrice van Nederland noemen. Donderdag won ze tijdens het Televizier Gala in Amsterdam haar in totaal zesde Televizier-Ster. Daarmee vestigt de RTL 4-presentatrice een record.

Sinds vorig jaar deelde Chantal het record met Yvon Jaspers. De Boer zoekt Vrouw-presentatrice won de Televizier-Ster tussen 2006 en 2012 vijf keer.

Chantal mocht de prijs de afgelopen twee jaar al mee naar huis nemen en ook in 2014, 2015 en 2016 kwam ze als winnaar uit de bus.

De concurrentie bestond dit jaar uit Eva Jinek, die de prijs in 2017 won en Miljuschka Witzenhausen. Voor haar was het de eerste keer dat ze genomineerd was.