Elise Schaap opnieuw beste actrice tijdens Televizier Gala

Voor het tweede jaar op rij is Elise Schaap de winnares geworden van de Televizier-Ster voor beste acteur/actrice. Ze versloeg donderdag tijdens het Televizier Gala in Amsterdam André van Duin en Angela Schijf.

Schaap was het afgelopen jaar onder meer te zien in Familie Kruys, Nieuw Zeer en in de Netflix-hitserie Undercover. Ook speelde ze verschillende rollen in de TV Kantine.

Sinds 2016 worden er prijzen uitgedeeld voor acteurs en actrices. Schaap komt nu op gelijke hoogte met recordhouder Angela Schijf, die de eerste twee jaar won.