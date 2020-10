Ivo Niehe wint Televizier Oeuvre-Ring

Ivo Niehe is donderdagavond op het Gouden Televizier-Ring Gala onderscheiden met een Televizier Oeuvre-Ring. De presentator kreeg de prijs al voorafgaand aan de uitreiking uit handen van Paul de Leeuw.

“Ik wil nu janken, maar dat doe ik niet”, reageerde Niehe, die al ruim veertig jaar televisie maakt. “Ik vind het fantastisch.”

De oeuvreprijs is voor een tv-persoonlijkheid die van grote waarde is geweest in televisieland. In tegenstelling tot de andere prijzen is dit geen publieksprijs. Eerder ontvingen Willem Duys (1974), Mies Bouwman (2009) en Linda de Mol (2015) een soortgelijke Oeuvre-Ring.