Mathilda’s geheim met stip nieuw binnen op 1 in Bestseller 60

Het kinderboek Mathilda’s geheim van Corina Bomann is deze week met stip nieuw binnengekomen op de eerste plaats in de Bestseller 60 van Stichting CPNB. Dat betekent dat Het grote Kookmutsjes kook- en bakboek van Najat & Nadia Yachou een plaatsje is gezakt.

Ook de nummer drie is deze week anders, namelijk Charlie Mackesy met De jongen, de mol, de vos en het paard. Vorige week greep deze titel met de vierde plaats net naast het brons. Dat ging toen naar De avond is ongemak van Marieke Lucas Rijneveld, deze week goed voor de vierde plek.

Vorige week stonden er maar liefst 28 kinderboeken in de lijst, deze week zijn dat er met 22 iets minder. Na Bomann is Judith Visser met Zondagsleven op plaats 18 de hoogste nieuwe binnenkomer. Ook nieuw in de lijst zijn onder anderen Manon Meijers met Kleed jezelf gelukkig (plek 27) en Youp van ’t Hek met zijn werk In corontaine (plaats 29).

Boeken Top 10

(notering, tussen haakjes notering vorige week, auteur, titel. Bron: CPNB. Zie: www.debestseller60.nl)

1. (-) Corina Bomann – Mathilda’s geheim

2. (1) Najat & Nadia Yachou – Het grote Kookmutsjes kook- en bakboek

3. (4) Charlie Mackesy – De jongen, de mol, de vos en het paard

4. (3) Marieke Lucas Rijneveld – De avond is ongemak

5. (11) Merlijn Kamerling – Nu ik je zie

6. (5) Charlotte Dematons – Alfabet

7. (2) Mylo Freeman – Tweeling!

8. (21) Pieter Sijpersma – Hans Wiegel

9. (6) Dan Brown – Het wilde dierenorkest

10. (7) Raynor Winn – Het zoutpad