Yvon Jaspers komt met afgeleide Boer zoekt Vrouw

KRO-NCRV komt begin volgend jaar met een spin-off van het populaire programma Boer zoekt Vrouw. In Onze boerderij in Europa gaat presentatrice Yvon Jaspers met bekende koppels uit Boer zoekt Vrouw in een camper naar het buitenland om te kijken hoe de boeren daar te werk gaan.

“Het zal je niet ontgaan zijn”, zegt Jaspers in een filmpje. “De boeren hebben de kop vol. Het is de hoogste tijd voor inspiratie en een beetje lucht. Met deze camper neem ik onze Boer zoekt Vrouw-stellen mee Europa in.”

Het is niet bekend wanneer het programma precies te zien is en welke koppels meegaan met Jaspers.