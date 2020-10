Daniël Verlaan en Suzanne Vermeer nieuw in top drie Bestseller 60

Het nieuwe boek van RTL-techjournalist Daniël Verlaan komt deze week op plek twee binnen in de Bestseller 60, blijkt uit de lijst die Stichting CPNB woensdagmiddag heeft gepubliceerd. Het nieuwe boek van Suzanne Vermeer, Midwinter, komt vers van de pers op plek drie binnen.

De nummer één blijft ongewijzigd ten opzichte van vorige week, dat is nog altijd De zilverboom van Lucinda Riley. Naast de nieuwe titels van Verlaan en Vermeer komt ook het boek Hart voor je brein van Erik Scherder en Leonard Hofstra deze week nieuw binnen in de top tien. Het boek is terug te vinden op plaats vijf.

Robert Galbraith, het pseudoniem van Harry Potter-schrijfster J.K. Rowling, vist met Kwaad bloed net buiten de top tien. Dat boek komt nieuw binnen op plaats elf.

Boeken Top 10

(notering, tussen haakjes notering vorige week, auteur, titel. Bron: CPNB. Zie: www.debestseller60.nl)

1. (1) Lucinda Riley – De zilverboom

2. (-) Daniël Verlaan – Ik weet je wachtwoord

3. (-) Suzanne Vermeer – Midwinter

4. (3) Charlie Mackesy – De jongen, de mol, de vos en het paard

5. (-) Erik Scherder & Leonard Hofstra – Hart voor je brein

6. (6) Najat & Nadia Yachou – Het grote Kookmutsjes kook- en bakboek

7. (16) Gerard Aalders – Oranje Zwartboek

8. (8) Raynor Winn – Het zoutpad

9. (12) Rutger Bregman – De meeste mensen deugen

10. (4) Marieke Lucas Rijneveld – De avond is ongemak