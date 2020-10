FIFA-aanbieder moet gokelementen in spel verwijderen

De aanbieder van de populaire voetbalgame FIFA, het Amerikaanse EA Sports, heeft een dwangsom opgelegd gekregen van de Nederlandse Kansspelautoriteit (Ksa). In het online voetbalspel FIFA zitten namelijk verslavende gokelementen. De rechtbank Den Haag heeft de Ksa in het gelijk gesteld.

Het gaat om een boete van 500.000 euro die kan oplopen tot in totaal 5 miljoen euro. EA Sports heeft 3 weken om het onlinespel aan te passen.

Bij het spel ‘Ultimate Team’ van FIFA vormen de zogenaamde ‘loot boxes’ het probleem volgens de Ksa. Dit zijn een soort schatkistjes met voetbalspelers die het elftal waarmee het spel wordt gespeeld, beter kunnen maken. Maar de koper weet niet welke spelers hij koopt. Bovendien hebben de spelers soms een hoge waarde en is er de mogelijkheid om de spelers te verhandelen.

Daarom is er sprake van een overtreding van de Wet op de kansspelen. Volgens de Nederlandse wet mag een kansspel waarmee een prijs of premie te winnen is, alleen worden aangeboden als daar een vergunning voor is verleend.

Als reactie op de uitspraak laat EA Benelux weten dat zij teleurgesteld zijn over de beslissing van de rechter. Dirk Scholing, hoofd van EA Benelux, zegt dat zij “niet van mening zijn dat de producten en diensten op enige wijze in strijd zijn met de gokwetten”. Het bedrijf zal tegen de beslissing in beroep gaan en proberen te voorkomen dat Nederlandse spelers het spel ‘Ultimate Team’ niet meer volledig kunnen spelen.

In België werd het spel FIFA al eerder aangepast naar de lokale wetgeving. Daardoor is het daar niet meer mogelijk om FIFA Points te kopen om deze uit te geven aan pakketten. Spelers kunnen nog wel verhandeld blijven worden.