Democraten krijgen miljoenen dankzij reünies van series en films

Sterren van films en televisieseries hebben tijdens de presidentsverkiezingen in coronatijd een creatieve manier gevonden om geld binnen te harken voor de Democraten. Met virtuele reünies zijn de afgelopen weken miljoenen dollars opgehaald, rekende The Hollywood Reporter uit.

Zo kwam ook de cast van de sitcom Happy Days vorige maand digitaal bij elkaar om geld op te halen voor de Democratische partij van Wisconsin. Volgens Henry Winkler, die The Fonz speelde in de serie, was het voor hem en zijn oud-collega’s noodzakelijk iets te doen. “Voor ons allemaal is het zo belangrijk dat we ons land terugkrijgen”, zei de acteur, die kritisch is over de huidige staat van de VS onder het bewind van president Donald Trump.

Voor de Democraten in Wisconsin zou tot nu toe al zo’n zeven miljoen dollar (bijna zes miljoen euro) zijn opgehaald met reünies van tv-series en films. Zo kwamen ook acteurs en makers van de avonturenfilm The Princess Bride en de serie Veep virtueel daarvoor bijeen.

Ook voor andere belangrijke staten tijdens de presidentsverkiezingen verzamelden sterren zich om de Democratische partij te steunen. Zo konden kijkers ook tegen betaling aanwezig zijn bij digitale reünies van onder meer Seinfeld, The West Wing en Parks and Recreation.