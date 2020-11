Weduwe Sean Connery: hij is gegaan zoals hij wilde

Sean Connery is zaterdag vredig en “zonder gedoe” overleden. Volgens zijn weduwe Micheline Roquebrune is dat precies zoals de 90-jarige acteur wilde.

“Hij kampte met dementie en dat eiste zijn tol”, vertelt Roquebrune aan de Daily Mail. “Zijn laatste wens om zonder gedoe heen te gaan, is vervuld.”

De 91-jarige kunstenares, die sinds 1975 met de acteur getrouwd was, zegt dat de laatste jaren niet makkelijk waren voor haar man. “Het was geen leven voor hem. Hij kon zich op het laatst niet meer uitdrukken. Gelukkig is hij in zijn slaap gestorven en was het heel vredig. Ik was de hele tijd bij hem en hij was er gewoon ineens niet meer. Het was wat hij wilde.”

Roquebrune gaat haar echtgenoot enorm missen. “Het gaat heel zwaar worden zonder hem, dat weet ik. Maar het kon niet eeuwig doorgaan en hij is vredig heengegaan.”