Presidentskandidaat Kanye West filmt vanuit stemhokje

Kanye West en zijn vrouw Kim Kardashian hebben hun stem voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen uitgebracht. Kanye deed daar op geheel eigen wijze uitgebreid verslag van via Twitter. Hij koos, zoals eerder aangekondigd, voor zichzelf. Of Kim ook op Kanye heeft gestemd, is niet duidelijk.

“Ik heb gestemd! Jij ook?”, vraagt Kim haar miljoenen volgers op sociale media. Ze plaatste daarbij een foto waarop ze een sticker vasthoudt met daarop “I VOTED”.

Kanye, gekleed in een blauwe hoodie met zwart mondkapje, maakte een soort ‘stemfie’ en filmde vanuit het stemhokje in Park County in Wyoming dat hij zijn eigen naam had ingevuld. “Blijf geloven Kanye 2020”, schreef hij in de bijbehorende tweet. Daarna deelde hij ook een video van het moment dat hij zijn stembiljet in de computer invoert en foto’s vanuit het stemhokje en eentje nadat hij klaar was.

De 43-jarige rapper doet voor het eerst mee aan de presidentsverkiezingen als onafhankelijk kandidaat.