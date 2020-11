Nieuwe boek Obama meteen bovenaan in Bestseller 60

Het nieuwe boek van oud-president van de VS Barack Obama is op één binnengekomen in de nieuwe Bestseller 60. ‘Een beloofd land’, waarin Obama presidentiële memoires deelt, voert een paar dagen na de lancering de lijst aan. Het boek is in verschillende talen uitgebracht.

‘Wen er maar aan’ van Maike Meijer volgt op de tweede plek. ‘Opgewekt naar de eindstreep’ van schrijver Hendrik Groen maakt deze week de top drie compleet.

De Bestseller 60, die iedere week wordt uitgebracht, telt negen nieuwkomers en vijf herintreders. In de lijst is de winnaar van de NS Publieksprijs, Rutger Bregman, een paar plaatsen gestegen.

Boeken Top 10 (notering, tussen haakjes notering vorige week, auteur, titel. Bron: CPNB. Zie: www.debestseller60.nl)

1. (-) Barack Obama – Een beloofd land

2. (8) Maike Meijer – Wen er maar aan

3. (1) Hendrik Groen – Opgewekt naar de eindstreep

4. (2) Jan Dijkgraaf – Martien

5. (5) Charlie Mackesy – De jongen, de mol, de vos en het paard

6. (9) Rutger Bregman – De meeste mensen deugen

7. (-) Lars Kepler – Spiegelman

8. (7) Lucinda Riley – De zilverboom

9. (-) David Baldacci – Daglicht

10. (29) Robert Haagsma en Rob de Nijs – ’t Is mooi geweest