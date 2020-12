Memoires Obama onverminderd populair

Het nieuwe boek van oud-president van de VS Barack Obama is onverminderd populair. Voor de tweede week op rij bezet het boek met de presidentiële memoires de toppositie in de Bestseller 60.

Op de tweede plaats in de boekenlijst staat de biografie van Jan Dijkgraaf over Martien Meiland. De top drie wordt voltooid door Hendrik Groen, met Opgewekt naar de eindstreep. Youp van ’t Hek keert met zijn werk In corontaine weer terug in de top 10 en bezet de negende plaats.

In de Bestseller 60 staan deze week zes nieuwe titels en vijf herintreders. De hoogste nieuwkomer in de wekelijkse boekenlijst is Revolusi, het nieuwe boek van David van Reybrouck over de Indonesische onafhankelijkheidsstrijd.

Boeken Top 10 (notering, tussen haakjes notering vorige week, auteur, titel. Bron: CPNB. Zie: www.debestseller60.nl)

1. (1) Barack Obama – Een beloofd land

2. (4) Jan Dijkgraaf – Martien

3. (3) Hendrik Groen – Opgewekt naar de eindstreep

4. (2) Maike Meijer – Wen er maar aan

5. (5) Charlie Mackesy – De jongen, de mol, de vos en het paard

6. (6) Rutger Bregman – De meeste mensen deugen

7. (8) Lucinda Riley – De zilverboom

8. (7) Lars Kepler – Spiegelman

9. (17) Youp van ’t Hek – In corontaine

10. (-) David Van Reybrouck – Revolusi