Achter de laptop met de feestdagen: Op maat gemaakte online goochelacts op je virtuele kerstborrel

Ondanks dat de kerstborrel is geskipt en de theaters dicht zijn, willen mensen die thuis zitten niks liever dan het jaar met elkaar afsluiten. Als antwoord hierop gaan bedrijven op zoek naar een sfeervol alternatief voor de kerstvakantie. Illusionist David Nathan bouwde zijn illusies in slechts een paar dagen om naar een virtuele setting. Via de laptop biedt hij een online Holiday Show aan die goed is voor dik een uur entertainment met een kerstboodschap.

David Nathan: “Als ik mensen vraag een kaart te trekken in hun huiskamer en ik speel daar vervolgens hier vanuit mijn studio op in, dan is de verbazing minstens net zo groot als in het theater of op een personeelsfeest. Sterker nog, achter de laptop is de aandacht er echt helemaal en zit iedereen op de eerste rij.” De 21-jarige illusionist, die al samenwerkte met Hans Klok en een van Victor Mids Magic Consultants was in Mindf*ck, is ervan overtuigd dat deze manier van optreden via Zoom een blijvertje is. ”Een onlineshow kan helemaal aangepast worden aan de wensen van de opdrachtgever. Zo kan ik het logo in de show monteren of goochelen met een product van de klant. Overigens hoop ik dat artiesten weer snel kunnen optreden tijdens een bedrijfsuitje of de vrijdagmibo, maar een hybride vorm waarin live en online worden gecombineerd, zal denk ik wel blijven bestaan. Dit is een nieuwe tijd. We moeten er mee dealen.”

Bedrijven kunnen contact opnemen voor een gecustomizede show voor hun personeel via de website www.davidnathan.nl. Voor het publiek geeft David Nathan twee live shows op dinsdag 29 en woensdag 30 december aanvang 19:00 uur, tickets via Eventbrite. De show duurt ongeveer 1 uur. Prijs is €14,-. Leuk om met de hele familie van te genieten en een goed alternatief voor een avondje Netflix op de bank.

Musicalartiesen die je toezingen

Ook de jonge, aanstormende theaterproducent Nathan Markuszower (19) ervaart het succes van online. Zijn Musicals in Concert: Stars from The House beleeft van 18 t/m 27 december een tweede editie. Markuszower: “Een sterrencast van ervaren artiesten en opkomend talent die jou vanaf een intieme setting toezingt thuis op je bank, is een magische ervaring kan ik je vertellen. Toen de theaters op slot gingen voelde ik me bijna verplicht om met iets nieuws te komen.” De opbrengst komt geheel ten goede aan de artiesten om hen een steuntje in de rug te bieden na het moeilijke jaar wat zij gehad hebben. Tickets voor het online musical concert zijn vanaf €8,50 te verkrijgen via www.eventim.nl. Optredende artiesten zijn: April Darby (The Bodyguard), Venna van Den Bosch (The Sound of Music), Dominque de Bont (Fun Home), Elindo Avastia (MamaMia!) en David van den Tempel (Soldaat van Oranje).

Wijncursus met relaties

Wie zijn relaties een passend eindejaarsgeschenk cadeau wil doen, kan ook online terecht. Melvin Hardey (37) startte in augustus met Taste4Wine.nl. De hospitality expert werkt samen met een sommelier die een gezelschap van circa twaalf personen op een interactieve manier bijpraat over wijn. Uiteraard wordt er geproefd. Deelnemers ontvangen per post voorafgaand aan de wijncursus zes kleine genummerde wijnflesjes zonder etiket om blind te leren proeven. In een bijbehorend boekje staat uitleg over alle wijnlanden ter wereld. Als de avond via een online link van start gaat, kan na de theorie het proeven beginnen. Hardey: “Wij weten als geen ander hoe eten en drinken mensen al eeuwenlang verbindt. Niks mooiers dan met je relaties een moment van verbinding te creëren, in een tijd waarin samen zijn niet vanzelfsprekend is.”