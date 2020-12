The most wonderful time of the year? Met deze binge-tips van René Mioch kom je helemaal in de kerststemming en ben je er klaar voor. In deze video komen Kerstfilm specials voor van onder andere Soul, De Familie Claus en E.T. The Extra Terrestrial.

Volgende week geeft Nederlands bekendste filmjournalist op Nieuws.nl binge-tips over kerstfilm muziek!