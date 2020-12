Kinderboek blijft nummer 1 in bestsellerlijst

Het kinderboek De jongen, de mol, de vos en het paard blijft deze week op nummer 1 staan in de Bestseller 60. De titel van Charlie Mackensy bereikte vorige week de eerste positie in de lijst na veertig weken in de Bestseller 60 te hebben gestaan.

Ook het zilver en brons blijven onveranderd vergeleken met de lijst van vorige week. Op de tweede plek staat Een beloofd land van Barack Obama en het brons gaat naar De meeste mensen deugen van Rutger Bregman.

In de Bestseller 60 worden deze week slechts twee nieuwkomers genoteerd. Bakbijbel van Rutger van den Broek kwam binnen op de 38e plaats en Barbecue & bier van Guido Schmelich verscheen op de 39e plaats.

In de gehele lijst zijn deze week 11 herintreders te vinden, waarvan Japke-d.Bouma met Hoe vind je zelf dat het gaat? op plaats 35 het hoogst is.

Boeken Top 10 (notering, tussen haakjes notering vorige week, auteur, titel. Bron: CPNB. Zie: www.debestseller60.nl)

1. (1) Charlie Mackesy – De jongen, de mol, de vos en het paard

2. (2) Barack Obama – Een beloofd land

3. (3) Rutger Bregman – De meeste mensen deugen

4. (12) Randall Munroe – Wat als?

5. (4) Hendrik Groen – Opgewekt naar de eindstreep

6. (8) Lucinda Riley – De zilverboom

7. (5) Jan Dijkgraaf – Martien

8. (6) Maike Meijer – Wen er maar aan

9. (7) David Van Reybrouck – Revolusi

10. (23) Haemin Sunim – Dingen die je alleen ziet als je er tijd voor neemt