De jongen, de mol, de vos en het paard blijft populair

Het kinderboek De jongen, de mol, de vos en het paard blijft deze week op nummer 1 staan in de Bestseller 60. De titel van Charlie Mackesy voert nu voor de derde week op rij de Bestseller 60 aan.

Op de tweede plaats in de bestsellerlijst staat De meeste mensen deugen van Rutger Bregman. ’t Hooge Nest van Roxane van Iperen stijgt 13 plaatsen en staat nu in de top drie. Een beloofd land van Barack Obama, dat vorige week nog op de tweede plek stond, is uit de top drie verdwenen.

In de Bestseller 60 worden deze week slechts twee nieuwkomers genoteerd. In de pits gebeurt altijd iets van Jack Plooij komt als hoogste nieuwkomer binnen op de 13e plaats en het boek Mijn Maradona staat op de 35e plaats.

Boeken Top 10 (notering, tussen haakjes notering vorige week, auteur, titel. Bron: CPNB. Zie: www.debestseller60.nl)

1. (1) Charlie Mackesy – De jongen, de mol, de vos en het paard

2. (3) Rutger Bregman – De meeste mensen deugen

3. (16) Roxane van Iperen – ’t Hooge Nest

4. (2) Barack Obama – Een beloofd land

5. (4) Randall Munroe – Wat als?

6. (re) André Hoogeboom – Formule 1 WC-pedia

7. (10) Haemin Sunim – Dingen die je alleen ziet als je er de tijd voor neemt

8. (6) Lucinda Riley – De zilverboom

9. (7) Jan Dijkgraaf – Martien

10. (9) David Van Reybrouck – Revolusi