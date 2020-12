Inspectie SZW onderzoekt schijnconstructies regionale omroepen

De Inspectie SZW doet op verzoek van vakbond FNV onderzoek naar schijnzelfstandigheid en het onderbetalen van medewerkers van regionale omroepen RTV Oost en Omroep Brabant. Dat bevestigt de inspectie na berichtgeving in de Volkskrant. Ze wil weten of de omroepen en hr-dienstverlener Tentoo, waarmee de omroepen werken, zich aan de regels houden.

Volgens de vakbond gebruiken de omroepen schijnconstructies om de cao te omzeilen en onder bijbehorende plichten zoals pensioen, vakantierecht en doorbetaling bij ziekte uit te komen. Journalisten en technici worden volgens de bond ingehuurd met een fictief dienstverband, waarbij ze geen werknemer zijn en geen zelfstandige, en onbeperkt flexibel ingezet kunnen worden. Bij de meeste andere regionale omroepen zou hetzelfde aan de hand zijn, aldus de vakbond.

De inspectie gaat via een steekproef en de administratie van Tentoo onderzoek doen. De inspectie verwacht zeker een half jaar met het onderzoek bezig te zijn. Daarna komt er een rapport, waarmee de vakbond eventuele stappen, zoals bijvoorbeeld een rechtszaak, kan zetten. Volgens de bond komen dit soort constructies ook in andere sectoren voor, zoals de horeca, bouw en bij uitgeverijen.

De stichting Regionale Publieke Omroep, het overkoepelend orgaan van de regionale omroepen, zegt dat er al geruime tijd onduidelijkheid is over de manier waarop werknemers flexibel worden ingehuurd bij regionale omroepen. Bestuurder Mark Minkman denkt dat het goed zou zijn als er een einde aan die onduidelijkheid komt.

In totaal werkt volgens Minkman 10 tot 20 procent van de mensen bij de 13 regionale omroepen op deze manier. Wel hebben “enkele tientallen” mensen bij wie de zaken niet goed geregeld waren inmiddels enkele honderden tot duizenden euro’s nabetaald gekregen, aldus Minkman. De kosten daarvan zijn verdeeld over de omroepen en Tentoo.

RPO, die namens Omroep Brabant en RTV Oost reageert, laat weten dat er nog niet eerder gekeken is naar de constructies, omdat de betreffende mensen werken via Tentoo. Alle omroepen hebben toegezegd de contracten met Tentoo op te zeggen in de loop van komend jaar. Minkman denkt dat omroepen altijd behoefte zullen hebben aan flexibele krachten. Omroepen zullen dat nu wel op een andere manier moeten regelen, aldus Minkman.