Gerry Marsden (78), zanger Gerry and the Pacemakers, overleden

Gerry Marsden, zanger van de groep Gerry and the Pacemakers is zondag op 78-jarige leeftijd overleden, melden Britse media. Marsden zorgde er met zijn groep onder meer voor dat het nummer You’ll never walk alone (1963) populair werd.

Marsden overleed zondag aan de gevolgen van een ontsteking van het hart. De zanger en televisiepersoonlijkheid uit Liverpool scoorde ook hits met How do you do it? en I like it (beide uit 1963).

Zijn versie van You’ll never walk alone is het inofficiĆ«le clublied van Liverpool F.C. geworden en wordt geregeld in voetbalstadions over de hele wereld gezongen, waaronder bij Feyenoord. Liverpool F.C. reageerde op Twitter op de dood van Marsden. “Gerry’s stem vergezelde onze grootste avonden. Zijn hymne verbond spelers medewerkers en fans over de hele wereld en hielp iets heel bijzonders te creĆ«ren”, schrijft de club.

Radiopresentator Peter Price, een stadsgenoot van Marsden, maakte het nieuws van de dood van zijn goede vriend zondag bekend via sociale media. “Met bloedend hart moet ik jullie na overleg met de familie vertellen dat de legendarische Gerry Marsden na een kort ziekbed vanwege een ontsteking aan het hart helaas is overleden”, schreef Price. “Alle liefde in de wereld aan Pauline en zijn familie. You’ll never walk alone.”

Marsden laat een echtgenote en twee dochters achter.

Marsdens uitvoering van You’ll never walk alone werd in maart op initiatief van de Nederlandse radio-dj Sander Hoogendoorn op 180 radiostations door Europa tegelijk afgespeeld om mensen te verenigen te midden van de net uitgebroken coronapandemie.