Gelman-kunstcollectie voor het eerst naar Nederland

Het Cobra Museum in Amstelveen hoopt vanaf mei een privécollectie van Mexicaanse kunst, gemaakt door onder anderen Frida Kahlo, voor het eerst in Nederland te laten zien. Het gaat om de Jacques and Natasha Gelman Collection of Mexican Art, die beheerd wordt door de Vergel Foundation in New York. In het najaar is een andere belangrijke verzameling met werk van Kahlo in Nederland te bezichtigen. Dan wordt de Dolores Olmedo-collectie uit Mexico getoond in het Drents Museum in Assen.

De kern van de tentoonstelling in het Cobra Museum voor Moderne Kunst bestaat uit achttien werken van Kahlo, waaronder enkele van haar zelfportretten. Ook zijn er dertig werken van haar man Diego Rivera en van tijdgenoten, zoals Lola Álvarez Bravo, María Izquierdo, David Alfaro Siqueiros en Rufino Tamayo.

Het Cobra Museum speelt naar eigen zeggen met deze tentoonstelling in op “urgente thema’s als politiek en maatschappelijk engagement, vrije expressie, emancipatie en gender. Thema’s die in deze woelige tijden eens te meer in onze maatschappij leven.”