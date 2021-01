Centre Pompidou Parijs vier jaar dicht voor renovatie

Centre Pompidou in Parijs gaat vanaf eind 2023 vier jaar dicht voor een grondige renovatie. Een opknapbeurt voor het toonaangevende centrum voor moderne kunst in de Franse hoofdstad is noodzakelijk, zegt directeur Serge Lasvignes tegen Franse media. “Het gebouw lijdt. We hebben geen keus meer.” De kosten worden geraamd op ruim 200 miljoen euro.

Het museum met zijn kleurrijke pijpen en buizen aan de gevel behoort tot de belangrijkste attracties van Parijs. Het door toparchitecten Renzo Piano en Richard Rogers ontworpen gebouw ging in 1977 open. Het vertoont inmiddels nogal wat verouderingsgebreken. Cultuurminister Roselyne Bachelot heeft nog overwogen het centrum open te houden tijdens de renovatie, maar dan zou het werk langer duren.

Het centrum bezit met meer dan 100.000 werken een van de belangrijkste collecties van moderne en hedendaagse kunst. Het museum laat zijn verzameling ook buiten Parijs zien, in onder meer de Oost-Franse stad Metz, Shanghai, Malaga en Brussel.

In 2019, toen het Centre Pompidou nog geen rekening hoefde te houden met het coronavirus, brachten 3,2 miljoen mensen een bezoek aan het complex.