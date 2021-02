Hoofdrolspeler Sound of Music Plummer overleden

Een van de hoofdrolspelers uit de bekende musicalfilm Sound of Music, Christopher Plummer, is op 91-jarige leeftijd overleden. De Canadese acteur vertolkte in die kaskraker uit 1965 kapitein Von Trapp, de tegenspeler van hoofdrolspeelster Julie Andrews.

Plummer was in 2012 de oudste acteur die een Oscar won. Hij kreeg de prijs voor beste mannelijke bijrol in Beginners, waarin hij een man speelt die op hoogbejaarde leeftijd uit de kast komt. “Je bent maar twee jaar ouder dan mij”, lachte hij op het podium tegen het beeldje, dat voor het eerst in 1927 werd uitgereikt, twee jaar voordat Plummer werd geboren.

Plummer stierf vredig in zijn huis in Connecticut met zijn vrouw Elaine Taylor aan zijn zijde, aldus Deadline Hollywood.

Plummer acteerde meer dan zes decennia. Hij oogstte veel lof met zijn vertolkingen van onder meer Shakespeare en speelde in meer dan honderd films. Maar hij grifte zich in het collectieve geheugen als de starre kapitein Von Trapp die in The Sound of Music ontdooit door de zingende non Maria.

De acteur had een haat-liefdeverhouding met de rol die hem onsterfelijk zou maken. Hij stelde achteraf dat zijn Oostenrijkse familieman “een bordkartonnen figuur was, humorloos en eendimensionaal”. Pas de afgelopen jaren erkende hij de waarde van de film en noemde hij het weer een grote eer om een bijdrage aan dit stuk filmgeschiedenis te hebben mogen geleverd. Het was de eerste maal dat de acteur ooit zong – naar eigen zeggen had hij voor de auditie voor kapitein Von Trapp niet eens onder de douche gezongen.

Pas in de jaren negentig wist Plummer eindelijk uit de schaduw van zijn iconische vertolking te klimmen, met rollen in onder meer The Insider, A Beautiful Mind, en Inside Man. Hij deelde tweemaal de set met de Nederlandse acteur Yorick van Wageningen, in The New World (2005) en The Girl with the Dragon Tattoo (2011). Een van zijn grote fouten in zijn carrière noemde hij zelf het afwijzen van de rol van Gandalf in de Lord of the Rings-trilogie, een rol die Ian McKellen naar de hoogste Hollywood-regionen katapulteerde.

Plummer speelde recent nog rollen in de hitfilm Knives out en verving de in ongenade gevallen Kevin Spacey in All the money in the world – het drama leverde hem zijn derde Oscarnominatie op, op zijn 88e.