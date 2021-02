Weer prijs voor Deens/Nederlandse film Another Round

De Deens/Nederlandse film Another Round (originele naam: Druk) heeft opnieuw een prijs gewonnen, deze keer de publieksprijs op het filmfestival van Göteborg. De film van regisseur Thomas Vinterberg is mede geproduceerd door het Nederlandse Topkapi Films.

Another Round, met onder meer acteur Mads Mikkelsen, was eerder al genomineerd voor een Golden Globe en werd eind vorig jaar uitgeroepen tot beste Europese film.

De film gaat over een aantal docenten dat experimenteert met alcohol om te onderzoeken of ze met een slok op beter les kunnen geven. Vinterberg had eerder succes met films als Festen en Jagten. Another Round, of Druk, zoals de originele Deense filmtitel luidt, komt dit naar naar de Nederlandse bioscopen.

Tijdens het 43ste filmfestival van Göteborg werd de voetbalfilm Tigers van de Zweedse regisseur Ronnie Sandahl gekozen tot beste film. Acteur Erik Enge, die de rol van een 17-jarig voetbaltalent op zich neemt, werd gekozen tot beste acteur.