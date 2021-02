Oscars worden op meerdere plaatsen uitgereikt

De Oscars worden dit jaar op verschillende plekken uitgereikt. Dat zegt The Academy of Motion Picture Arts and Science, de organisatie achter de prestigieuze filmprijzen, tegen The Hollywood Reporter.

Een van de plekken is het bekende Dolby Theatre in Los Angeles, waar de Oscars normaal gesproken worden uitgereikt. Daarnaast zou worden gekeken naar andere steden zowel binnen als buiten de Verenigde Staten. Zo hoeven genomineerde acteurs en filmmakers niet de hele wereld af te reizen en kan vanzelfsprekend genoeg afstand worden gehouden. Ook wordt een deels virtuele ceremonie zoals in september bij de Emmy’s nog niet uitgesloten.

“In dit unieke jaar dat al zo veel van ons heeft gevraagd, is The Academy vastbesloten om de Oscars uit te reiken. Onze prioriteit is de gezondheid en veiligheid van iedereen die daarbij betrokken is”, aldus een woordvoerder van The Academy. De filmprijzen worden op 25 april verdeeld.

Het is niet de eerste keer zijn dat de Oscars op meerdere plekken worden uitgereikt. In de jaren vijftig waren gelijktijdige ceremonies in Los Angeles en New York.