Valentijn tips volgens onze grootste filmkenner René Mioch

Dit zijn dé tips om samen met je Valentijn te kijken dit weekend met oa Beginners, Romeo + Juliet, Four Weddings And A Funeral, Silver Linings Playbook en meer…

Wat is jouw favoriete en meest romantische film?

Volgens Mioch zijn ekele van de meest romantische films die van regisseur Mike Mills en David O.Russel.

In Mike Mills’ Beginners zijn de personages niet bang dingen opnieuw te proberen, zelfs wanneer dezelfde pogingen in het verleden minder goed uitpakten. Oliver’s vader probeert in zijn jeugd ondanks zijn duidelijke homoseksualiteit een gezin te stichten met een heteroseksuele vrouw. Beginners dat laat zien dat je niet de enige bent, en dat het heus goed komt, ook wanneer het niet goed komt.

Romeo + Juliet is een moderne versie van de tragedie Romeo and Juliet van William Shakespeare. Zo zijn achtervolgingen te voet vervangen door auto-achtervolgingen en zwaarden door pistolen. Enkel de Shakespeare-dialogen zijn authentiek. Deze film uit 1996 werd geregisseerd door Baz Luhrmann. De titelrollen werden vertolkt door Leonardo DiCaprio en Claire Danes.

Silver Linings Playbook is een Amerikaanseromantischetragikomedieonder regie van David O. Russell. Bij de 85ste Oscaruitreikingwas Silver Linings Playbook genomineerd voor acht Oscars, waaronder die voor beste film en beste regie. De productie was de eerste sinds Reds(1981) die in alle vier de acteercategorieën werd genomineerd, namelijk zowel voor beste mannelijke Bradley Cooper als vrouwelijke hoofdrol Jennifer Lawrence en voor zowel beste mannelijke Robert De Niro als vrouwelijke bijrol Jacki Weaver.

Bron: Binge talks