Tweede kind op komst voor Meghan en Harry

De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan verwachten een tweede kindje. Dat heeft een woordvoerder van het paar bevestigd tegen journaliste Carolyn Durand. Dat meldt ze zelf op Twitter.

“We kunnen bevestigen dat Archie een grote broer wordt”, schrijft de woordvoerder aan Durand. “De hertog en hertogin van Sussex zijn dolgelukkig omdat ze hun tweede kindje verwachten.”

Harry trouwde in mei 2018 met Meghan. Een jaar later werd hun eerste kindje Archie Harrison geboren. Het is nog niet duidelijk wanneer Meghan is uitgerekend.

Het tweede kindje van Harry en Meghan wordt achtste in de lijn van troonopvolging. Prins Charles, de vader van Harry, is nog steeds degene die als eerste in aanmerking komt om koningin Elizabeth op te volgen. Zijn oudste zoon prins William is tweede in de lijn van troonopvolging. Archie, het eerste kindje van Harry en Meghan, staat zevende. In mei viert Archie zijn tweede verjaardag.

Overigens is het nog maar de vraag of Archie en zijn kleine broertje of zusje een koninklijke opvoeding krijgen. De hertog en hertogin hebben besloten een stap terug te doen als seniorleden van het Britse koninklijk huis. Daarnaast deed Harry afstand van zijn aanspreektitel Zijne Koninklijke Hoogheid. De titel van hertog van Sussex heeft hij wel gehouden. Britse media verwachten niet dat het kindje in Groot-Brittanniƫ ter wereld komt. Harry en Meghan zijn immers naar de Verenigde Staten verhuisd.

Onduidelijk is nog of de boreling het tiende of elfde achterkleinkind van koningin Elizabeth en prins Phillip wordt. Omdat niet duidelijk is wanneer Meghan is uitgerekend, zou het kunnen zijn dat de baby van Zara Tindall, de dochter van prinses Anne en Mark Phillips, eerder ter wereld komt.