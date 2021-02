Vier nieuwe binnenkomers in top Bestseller 60

Maar liefst vier nieuwe titels maken deze week hun opwachting in de top van de Bestseller 60. De hoogste nieuwe binnenkomer is Corina Bomann. Haar roman Solveigs belofte bezet direct de eerste plek in de lijst.

Het boek van de Duitse schrijfster is het afsluitende deel van de razendpopulaire trilogie De vrouwen van de Leeuwenhof.

Andere nieuwkomers deze week zijn Zo hadden we het niet bedoeld van Jesse Frederik op de tweede plaats, De waanzinnige boomhut van 130 verdiepingen van Andy Griffiths en Terry Denton op plek vier en Peter Römer’s Baantjer. De Cock en de schim uit het verleden op nummer zeven.

Het boek De jongen, de mol, de vos en het paard van Charlie Mackesy, dat al 50 weken in de lijst staat, is van de eerste plek verstoten en moet het nu doen met een derde plek.

Boeken Top 10 (notering, tussen haakjes notering vorige week, auteur, titel. Bron: CPNB. Zie: www.debestseller60.nl)

1. (-) Corina Bomann – Solveigs belofte

2. (-) Jesse Frederik – Zo hadden we het niet bedoeld

3. (1) Charlie Mackesy – De jongen, de mol, de vos en het paard

4. (-) Andy Griffiths en Terry Denton – De waanzinnige boomhut van 130 verdiepingen

5. (12) Elise De Rijck – Het bucketlist boek voor koppels

6. (7) Jan Brokken – De tuinen van Buitenzorg

7. (-) Peter Römer – Baantjer. De Cock en de schim uit het verleden

8. (8) Haemin Sunim – Dingen die je alleen ziet als je er tijd voor neemt

9. (10) Michael Pilarczyk – Master Your Mindset

10. (3) Maurice Leblanc – Arsène Lupin, gentleman inbreker