Drie bekroningen tegelijk voor kinderboekenauteur Paul van Loon

Drie boeken van kinderboekenschrijver Paul van Loon zijn woensdag tegelijk bekroond met ieder een zogenoemd Gouden Boek, hetgeen betekent dat er van alle exemplaren meer dan 75.000 zijn verkocht. Ze zijn allemaal uit de Dolfje Weerwolfje-reeks. Het gaat om Dolfje Weerwolfje, SuperDolfje en Weerwolfnachtbaan, meldt de Stichting Collectieve Propaganda voor het Nederlandse Boek, de CPNB.

“Nog nooit kreeg een kinderboekenschrijver tegelijkertijd drie Gouden Boeken”, zegt de organisatie.”Dolfje Weerwolfje is een iconisch figuur in kinderboeken. Wat is het waanzinnig mooi om te zien hoe geestelijk vader Paul van Loon al 25 jaar met veel passie en toewijding hieraan werkt. Al 25 jaar genieten kinderen van deze boeken, ik weet zeker dat dat ook de komende 25 jaar niet anders zal zijn”, aldus CPNB-directeur Eveline Aendekerk.

“Dolfje maakt kinderen blij. Wat wil ik als schrijver nog meer”, reageerde Van Loon.

Zaterdag begint ook de jaarlijkse Dolfje Weerwolfje Week, waarin de boeken over Dolfje Weerwolfje in boekhandels, bibliotheken en op basisscholen extra worden belicht.