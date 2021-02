Met geweld ontvoerde honden van Lady Gaga teruggebracht

De ontvoerde honden van de Amerikaanse zangeres Lady Gaga zijn weer terecht. De politie meldt dat een vrouw de dieren Koji en Gustav afleverde bij een politiebureau in Los Angeles. De honden zijn vervolgens overgedragen aan medewerkers van de zangeres, die een beloning van 500.000 dollar (414.000 euro) had uitgeloofd voor hun veilige terugkeer.

De Franse bulldogs waren afgelopen woensdag meegenomen. De daders schoten de hondenuitlater neer en reden weg in een auto. Het is onduidelijk of de ontvoerders beseften dat ze honden van Lady Gaga hadden meegenomen. De politie zoekt nog naar twee verdachten. Een derde hond, Miss Asia, rende weg tijdens de ontvoering en is ook weer terecht.

De politie doet geen uitspraken over de identiteit van de vrouw die de dieren terugbracht. Het is ook nog niet bekend of ze de beloning van een half miljoen krijgt.