Charlie Mackesy blijft Bestseller 60 aanvoeren

De jongen, de mol, de vos en het paard van schrijver Charlie Mackesy voert ook deze week de Bestseller 60 weer aan. Dat maakte Stichting CPNB woensdag bekend. Ten opzichte van vorige week staan er wel twee nieuwe titels naast hem op het podium.

Vorige week waren Adriaan van Dis met KliFi en Corina Bomann met Solveigs belofte respectievelijk nog goed voor het zilver en brons. Deze week zijn zij terug te vinden op plaats vier en zes. De nieuwe nummer twee is Een nieuw sociaal contract van Pieter Omtzigt, dat daar vers van de pers binnenkomt. Het brons gaat ook naar een nieuwkomer, namelijk Edwin Selij met Je hebt het niet, je doet het.

Daarnaast is er deze week nog een nieuwe notering die meteen hoog binnenkomt in de lijst. Op plek vijf staat namelijk Annemarie Huijser met haar boek Haak je restjes op. Ondertussen is Lale Gül bezig met een flinke opmars. Vorige week stond het boek Ik ga leven nog op plaats 29, deze week heeft het met plek 9 al een top 10-notering te pakken.

Boeken Top 10 (notering, tussen haakjes notering vorige week, auteur, titel. Bron: CPNB. Zie: www.debestseller60.nl)

1. (1) Charlie Mackesy – De jongen, de mol, de vos en het paard

2. (-) Pieter Omtzigt – Een nieuw sociaal contract

3. (-) Edwin Selij – Je hebt het niet, je doet het

4. (2) Adriaan van Dis – KliFi

5. (-) Annemarie Huijser – Haak je restjes op

6. (3) Corina Bomann – Solveigs belofte

7. (5) Jan Brokken – De tuinen van Buitenzorg

8. (4) Andy Griffiths en Terry Denton – De waanzinnige boomhut van 130 verdiepingenLoes Riphagen – Coco kan het!

9. (29) Lale Gül – Ik ga leven

10. (re) Bas Heijne – Leugen & waarheid