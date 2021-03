Banksy wil miljoenen ophalen voor Britse zorg en veilt kunstwerk

De mysterieuze kunstenaar Banksy komt de Britse gezondheidszorg te hulp. Hij hoopt miljoenen op te halen met de veiling van zijn werk Game Changer, waarop een verpleegkundige staat afgebeeld als superheld.

Het kunstwerk is tijdens de eerste golf van de coronapandemie opgehangen in een ziekenhuis in Southampton, bericht de BBC. Het is een tekening van een jongetje dat speelt met poppen. Het kind laat bekende helden als Batman en Spiderman in de hoek liggen en heeft een verpleegster vast met wapperende cape en mondkapje.

Veilinghuis Christie’s omschrijft Game Changer als een “persoonlijk eerbetoon” aan de helden van de pandemie. Daarmee wordt gedoeld op de medewerkers van de Britse gezondheidsdienst NHS. De waarde van het kunstwerk ligt naar schatting tussen de 2,5 miljoen en 3,5 miljoen pond. Dat is omgerekend 2,9 miljoen euro tot ongeveer 4 miljoen euro.

De anonieme kunstenaar had ook een briefje meegestuurd toen het werk voor het eerst werd getoond in het ziekenhuis. “Bedankt voor alles wat jullie doen. Ik hoop dat dit het gebouw een beetje opvrolijkt, ondanks het feit dat het zwart-wit is.” Het ziekenhuis levert het origineel nu in voor de veiling en hangt volgens de Britse omroep een replica op.

De veiling staat gepland op 23 maart.