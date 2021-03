Cartoonist van Charlie Hebdo volgt Willem op bij krant Libération

De Nederlandse cartoonist Bernard Holtrop die onder de naam Willem al decennia bij de Franse krant Libération werkt, wordt er opgevolgd door Corinne Rey van het blad Charlie Hebdo. Rey is als spotprententekenaar bekend als Coco.

Het satirische blad Charlie Hebdo werd wereldnieuws toen twee extremisten er begin 2015 uit naam van islamitisch extremisme een aanslag pleegde op de redactie. Tien mensen kwamen om het leven. Corinne Rey had op de stoep, onder schot gehouden, met haar code de toegangsdeur voor de twee terroristen geopend.

Holtrop wordt in april 80 jaar en stopt met het vrijwel dagelijks maken van spotprenten voor de linkse Franse krant. Hij verhuisde in 1968 naar Parijs en woont nu in Bretagne. Sinds de oprichting van Charlie Hebdo heeft hij ook voor dat blad gewerkt.