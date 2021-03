Meghan beschrijft goede band met koningin Elizabeth

De koningin is altijd aardig geweest tegen Meghan, de vrouw van haar kleinzoon prins Harry. Dat verklaarde de hertogin van Sussex zondagavond in de uitzending van het gesprek dat zij eerder had met Oprah Winfrey.

“Ik genoot altijd van haar gezelschap”, aldus Meghan over het staatshoofd. “Ze was altijd heel warm en uitnodigend.” Ze haalde ook herinneringen op aan haar eerste ontmoeting met Elizabeth, die vrij onverwacht kwam. Harry en zij lunchten met andere familieleden toen ze erachter kwamen dat de Queen, die de voormalig actrice bij haar titel, “hare majesteit de koningin” noemde, in de buurt was.

In het interview vertelde de hertogin dat het idee dat de twee elkaar zouden ontmoeten vrij spontaan opkwam, en dat Harry haar in de auto onderweg naar zijn grootmoeder moest uitleggen hoe zij moest buigen voor een koningin. “Ik dacht echt dat dat iets was dat ze alleen deden in een publieke setting, dat dat onderdeel was van het uiterlijk vertoon.” Tegen Harry zei ze op dat moment: “Maar ze is je oma!”, waarop de prins antwoordde: “Het is de koningin”. De Amerikaanse stelde dat dat het moment was “waarop het kwartje viel” over de formaliteiten binnen een koningshuis.