Meghan: Kate maakte mij aan het huilen, niet andersom

Tijdens de voorbereidingen van haar huwelijk in 2018, heeft Meghan haar schoonzus Kate nooit aan het huilen gemaakt. In het interview met Oprah Winfrey zondagavond beweerde de vrouw van prins Harry dat zij juist in tranen was na een meningsverschil met haar aanstaande schoonzus.

Een aantal maanden na het huwelijk schreven Britse tabloids dat er een ruzie was geweest over het jurkje dat Kates dochter Charlotte als bloemenmeisje zou dragen tijdens de bruiloft. Daarbij was het verhaal dat Meghan Kate aan het huilen had gemaakt. Meghan ontkende dat in het vorige maand opgenomen interview, en vertelde dat dit omgekeerd wel het geval was.

De Amerikaanse verklaarde dat ze het ware incident nooit naar buiten wilde brengen. Ze meldde dat de vrouw van prins William achteraf haar excuses heeft aangeboden en haar bloemen en een briefje heeft gestuurd. Meghan zei uit respect voor Kate geen verdere details te willen delen.