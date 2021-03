Charlie Mackesy bovenaan in Bestseller, ook Stephen King scoort

Charlie Mackesy staat deze week met zijn boek De jongen, de mol, de vos en het paard op de eerste plaats in de Bestseller 60. Het is alweer de achtste keer dat Brit de koppositie bezet in de lijst. Ik ga leven, de debuutroman van schrijfster Lale Gül, staat op plek twee.

Twee nieuwkomers in de lijst eindigen deze week direct hoog. Stephen King bezet met zijn nieuwe boek Later de derde plaats in de Bestseller 60, terwijl John Flanagan met zijn nieuwe boek De grijze jager 15. De vermiste prins staat meteen de vijfde plaats bestijgt.

In de lijst van deze week staan in totaal twaalf nieuwkomers.

Boeken Top 10 (notering, tussen haakjes notering vorige week, auteur, titel. Bron: CPNB. Zie: www.debestseller60.nl)

1. (1) Charlie Mackesy – De jongen, de mol, de vos en het paard

2. (9) Lale Gül – Ik ga leven

3. (-) Stephen King – Later

4. (2) Pieter Omtzigt – Een nieuw sociaal contract

5. (-) John Flanagan – De grijze jager 15. De vermiste prins

6. (4) Adriaan van Dis – KliFi

7. (7) Jan Brokken – De tuinen van Buitenzorg

8. (6) Corina Bomann – Solveigs belofte

9. (8) Andy Griffiths en Terry Denton – De waanzinnige boomhut van 130 verdiepingen

10. (-) Karen Rose – In alle onschuld