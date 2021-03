Megan Thee Stallion wint Grammy voor beste nieuwkomer

Rapper Megan Thee Stallion mocht zondagavond de Grammy voor beste nieuwe artiest in ontvangst nemen. Eerder op de dag werd al bekend dat de 26-jarige ook in de prijzen was gevallen voor haar rapwerk op de remix die ze met Beyoncé maakte van haar hit Savage.

In haar speech droeg de muzikante de award op aan haar moeder, die in 2019 overleed. “Ik weet dat ze over me waakt, en dat ze trots op me is. Zij en mijn vader, ze hebben me gemaakt en altijd gesteund.” Savage maakt ook nog kans op awards voor beste rapnummer en beste plaat.

De award voor beste nieuwe artiest is een van de meer prestigieuze prijzen binnen de Grammy’s. ‘Best New Artist’ is een van de vier categorieën waarin muzikanten uit alle genres het tegen elkaar opnemen. Dat geldt ook voor de Album of the Year, Song of the Year en Record of the Year. De overige Grammy’s – er worden er in totaal ieder jaar ruim tachtig uitgereikt – wordt verdeeld over genres als Pop, Rock, Country, R&B en Gospel.