Opgepakte BBC-verslaggever in Myanmar vrijgelaten

Een verslaggever van de Britse publieke omroep BBC in Myanmar is vrijgelaten nadat hij was meegenomen door onbekende mannen toen hij verslag deed bij een rechtbank. Zijn werkgever maakte de vrijlating maandag bekend. Het is voor journalisten in het Zuidoost-Aziatische land steeds moeilijker om hun werk te doen sinds de militaire junta de repressie opvoert tegen betogers, die demonstreren tegen de legercoup in februari.

BBC-verslaggever Aung Thura werd vrijdag buiten de rechtbank in de Myanmarese hoofdstad Naypyidaw in een busje meegenomen door onbekende mannen in burgerkleding. Ze arriveerden terwijl Thura aan het werk was en wilden hem zien. De verslaggever zou daarna zijn afgevoerd met een collega van een lokaal medium. De BBC zei vrijdag sindsdien geen contact meer te kunnen krijgen met Thura.

Sinds de militaire staatsgreep op 1 februari is het onrustig in Myanmar. Tot de coup was het Zuidoost-Aziatische land bezig met een geleidelijke overgang van een militaire dictatuur naar een democratie. Het leger betichtte de democratisch gekozen regeringsleider Aung San Suu Kyi van verkiezingsfraude in november en pakte haar en andere kopstukken van de regering op. Bij demonstraties tegen de legercoup zijn naar schatting al 234 personen gedood.

Ook lokale en buitenlandse journalisten worden niet ontzien. Zo arresteerden de autoriteiten eerder deze maand de Poolse journalist Robert Bociaga, die werkt voor het Duitse persbureau DPA. Veiligheidstroepen hebben tijdens protesten in Yangon ook een fotojournalist aangehouden die werkt voor het Amerikaanse Associated Press.