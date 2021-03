Minder kijkers en lezers Amerikaanse nieuwsmedia na vertrek Trump

Na vier tumultueuze jaren in de Amerikaanse politiek en een gespannen verhouding tussen de Amerikaanse pers en oud-president Donald Trump, hebben nieuwsmedia in de Verenigde Staten weer te maken met een terugloop van het aantal kijkers, lezers en bezoekers. Nadat de zogenaamde ‘Trump bump’ zorgde voor een aanwas van kijkers bij CNN en lezers van The New York Times, hebben onder meer die media nu met een daling te maken.

Het aantal kijkers van nieuwszender CNN, waar Trump geregeld tegen uitviel, is tijdens primetime deze maand 50 procent lager dan in maart 2020. De data van marktonderzoeker Nielsen wijzen uit dat zenders Fox News en MSNBC met een lichtere daling te maken hebben.

Websitebezoeken bij The New York Times zijn tussen november en februari met 30 procent afgenomen. Bij de Washington Post bedraagt de afname van het aantal bezoekers 27 procent, meldt onderzoeksbureau ComScore.

Een deel van de afname kan worden verklaard met het feit dat de Amerikaanse verkiezingen achter de rug zijn, maar volgens Adam Chiara, hoogleraar communicatiewetenschappen aan de Universiteit van Hartford, is de afname van nieuwsconsumptie een trend die nog van voor de Trump-periode stamt.

Hoewel de Trump-jaren een “tijdelijke boost” gaven aan nieuwsmedia zoals The New York Times en CNN, wordt nu de trend weer zichtbaar dat mensen steeds minder gebruik maken van kabeltelevisie en krantenabonnementen. In plaats daarvan consumeren mensen steeds meer nieuws via onlineplatforms, aldus Chiara.

Volgens hoogleraar politieke communicatie Tobe Berkovitz (Universiteit Boston) neemt de dominantie van on-demandnieuws nog sneller toe nu het tijdperk-Trump voorbij is. “Trump was de kip met de gouden eieren, met name voor televisiezenders en grote kranten”, aldus Berkovitz. Het huidige gebrek aan drama in Washington zorgt volgens hem voor “minder ogen”, wat zich uiteindelijk vertaalt in afnemende aantallen abonnementen en advertentie-inkomsten.

Communicatiedeskundige Mark Lukasiewicz (Hofstra University) denkt dat Amerikanen ook aan wat rust toe zijn na de intense periode, waarin Trump geregeld de pers onder vuur nam als die schandalen binnen de regering aan het licht bracht.

“Ik denk dat mensen uitgeput zijn van het drama en de spanning en zich waarschijnlijk weer bezig gaan houden andere interesses, hun families, kinderen, werk en hun leven buiten het nieuws”, aldus Lukasiewicz. Hij beschrijft president Joe Biden als “een saaie vent”, die “niet veel drama veroorzaakt”, wat het moeilijker maakt voor nieuwsmedia om kijkers en lezers te trekken.

Volgens Berkovitz is nu de belangrijkste uitdaging voor Amerikaanse nieuwsmedia om het publiek te tonen dat betaalde kopij het geld waard is. Hoogleraar Chiara stelt dat sinds de ambtstermijn van Trump meer mensen de waarde van nieuws inzien “maar de vraagt blijft of zich dat vertaalt in meer abonnementen. Tot dusver is er geen bewijs dat daarop wijst.”