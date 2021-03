Nieuwe aanklacht tegen Epstein-helpster Ghislaine Maxwell

De Amerikaanse justitie heeft een nieuwe aanklacht ingediend tegen Ghislaine Maxwell, de vrouw die mogelijk meisjes ronselde voor de Amerikaanse multimiljonair en zedendelinquent Jeffrey Epstein. Er is sprake van een vierde minderjarig slachtoffer van sekshandel.

Maxwell zit vast op verdenking van het regelen van meisjes voor massages en seks met Epstein en mensen uit zijn entourage. Bij drie meisjes zou dat tussen 1994 en 1997 zijn gebeurd. Bij het jongste geval gaat het om de periode 2001-2004. Het begin van de rechtszaak staat gepland op 12 juli. Het is nog onduidelijk of de datum moet worden verschoven door de uitbreiding van de aanklachten.

Onlangs was Maxwell nog in het nieuws omdat ze, aldus haar advocate, in de gevangenis het slachtoffer was van fysiek geweld door bewakers. Ze zou zijn mishandeld toen haar cel werd doorzocht.