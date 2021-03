Boek Santa Montefiore debuteert op derde plek in Bestseller 60

De verre horizon, het nieuwe boek van de Britse schrijfster Santa Montefiore staat deze week op plek drie in de Bestseller 60. De roman staat voor het eerst in de lijst. Thomas Olde Heuvelt doet het bijna net zo goed, aangezien zijn boek Orakel in de lijst debuteert op de vijfde plaats.

Net als vorige week blijft Ik ga leven van Lale Gül op de eerste plek staan. Ook de tweede positie in de lijst is ten opzichte van vorige week onveranderd. Daar staat nog steeds Charlie Mackesy met zijn boek De jongen, de mol, de vos en het paard.

De Bestseller 60 bevat deze week negen nieuwkomers, waaronder dus de boeken van Santa Montefiore en Thomas Olde Heuvelt.

Boeken Top 10 (notering, tussen haakjes notering vorige week, auteur, titel. Bron: CPNB. Zie: www.debestseller60.nl)

1. (1) Lale Gül – Ik ga leven

2. (2) Charlie Mackesy – De jongen, de mol, de vos en het paard

3. (-) Santa Montefiore – De verre horizon

4. (3) Pieter Omtzigt – Een nieuw sociaal contract

5. (-) Thomas Olde Heuvelt – Orakel

6. (5) Jan Brokken – De tuinen van Buitenzorg

7. (4) Adriaan van Dis – KliFi

8. (9) Bert Visscher – Dat wordt nooit wat!

9. (6) Raynor Winn – Het zoutpad

10. (10) Stephen King – Later