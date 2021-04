Justin Bieber en K-pop-sensatie BTS na overname bij zelfde label

Big Hit Entertainment, het muzieklabel achter K-pop-sensatie BTS, heeft een grote slag geslagen in de Verenigde Staten. De Zuid-Koreaanse onderneming, die overigens haar naam verandert in HYBE, maakte bekend ruim 1 miljard dollar neer te tellen voor Ithaca Holdings, de mediagroep die aan de basis ligt van de carrières van wereldsterren als Justin Bieber en Ariana Grande.

Ithaca wordt geleid door muziekimpresario Scooter Braun. De overname betekent de eerste stap van de Koreanen in de VS. Braun zal toetreden tot de raad van bestuur van HYBE. Als onderdeel van de transactie zal investeerder Carlyle zijn aanzienlijke minderheidsbelang in Ithaca verkopen, dat het sinds 2017 in handen heeft.

De deal komt op het moment dat de coronacrisis ook de muziekindustrie hard raakt. Nu optreden niet mogelijk is, is een belangrijke bron van inkomsten voor artiesten opgedroogd. Ondertussen heeft de groei van streamingdiensten de waarde van muziekrechten de afgelopen jaren gestuwd, ook omdat investeerders zoeken naar alternatieve beleggingen nu de rentes al tijden laag zijn.

Rocksterren zoals Bob Dylan hebben hun oude songs recent al te gelde gemaakt, en Braun heeft dat ook gedaan met de vroege albums van Taylor Swift, hoewel dit spanningen veroorzaakte tussen de muziekmanager en de zangeres.

Braun schaarde zich achter de overname en zei dat de samenwerking grote mogelijkheden kan bieden voor nieuwe en bestaande artiesten. HYBE-topman Bang Si-hyuk noemde de samenvoeging onvermijdelijk.

Big Hit hielp om K-pop populair te maken. De hit Dynamite van BTS stond vorig jaar op 1 in de Billboard Hot 100. BTS was de eerste Aziatische act die de Amerikaanse hitranglijst aanvoerde sinds Kyu Sakamoto, die in 1963 drie weken de nummer 1-plek bezette.