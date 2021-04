Jongeren willen boek van een beroemdheid lezen

Driekwart van de jongeren tussen de 12 en 20 jaar wil graag een boek lezen van een beroemdheid, zoals een influencer, een muzikant of een topsporter. Als ze al gaan lezen, want bijna de helft van de jongeren vindt lezen saai en inspannend en kijkt liever tv, zo komt naar voren uit een onderzoek dat de Stichting Lezen heeft laten doen.

De onderzoekers ondervroegen honderden middelbare scholieren en leerlingen uit het mbo. Van de jongeren gaf 44 procent aan dat lezen veel inspanning kost. Voor 22 procent is een boek lezen moeilijk. Veel jongeren vinden andere dingen zoals gamen en tv-kijken leuker om te doen. Ze kijken graag naar series, die ze “spannender, sneller en actueler” vinden dan boeken. Een voordeel van series kijken is volgens de scholieren ook dat je half kan kijken en half kan relaxen, terwijl je je op een boek moet concentreren. Een kleine groep jongeren leest wel eens het boek van de game, de film of de serie die ze hebben gespeeld of gezien.

Maar 8 procent van de jongeren volgt een of meer schrijvers op sociale media. Hun posts sluiten niet aan bij de interesse van jongeren. BN’ers worden wel veel gevolgd en die brengen 17 procent van de scholieren wel eens op het idee om een boek te lezen.