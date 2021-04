Kwalen dansers en musici passen niet meer bij taken ziekenhuis

Dansers en musici konden sinds 1993 met hun specifieke blessures, zoals door dansen op spitzen en door gebruik van instrumenten, terecht bij Medisch Centrum voor Dansers en Musici (MCDM) van Haaglanden Medische Centrum (HMC), maar dat is medio mei voorbij.

Deze specifieke zorgverlening van het expertisecentrum past niet langer in het herijkte aanbod van HMC, meldt het centrum op de site. Maar er is een oplossing gevonden: patiƫnten die in het MCDM bij dr. Liesbeth Lim onder behandeling zijn of waren, kunnen met een nieuwe verwijzing van de huisarts ook bij Lim terecht in het Sport Medisch Adviescentrum Aalsmeer.

“Wij zijn ons zeer bewust van het belang van specifieke kennis en begeleiding van dansers en musici. Hiervan getuigden ook de hartverwarmende steunbetuigingen vanuit de wereld van dans en muziek. Dat we nu afscheid moeten nemen van het MCDM is dan ook een moeilijke stap, maar als ziekenhuis moeten we toekomstgerichte keuzes maken”, aldus DaniĆ«lle Horbach, lid raad van bestuur van HMC.

HMC heeft vestigingen in Den Haag en Leidschendam.