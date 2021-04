Paul de Munnik komt met nieuw album ‘III’

Paul de Munnik brengt vandaag zijn nieuwe single ‘Kijk Niet Achterom’ uit. Het nummer is onder meer te beluisteren op Spotify. Op vrijdag 30 april aanstaande verschijnt het nieuwe album van de zanger, getiteld ‘III’.

Paul de Munnik is het jaar goed begonnen en ontving onlangs een gouden plaat voor de hitsingle ‘Als Ik Je Weer Zie’.

Met zijn nieuwe single ‘Kijk Niet Achterom’ en album ‘III’ kijkt de zanger met een frisse blik naar de toekomst. “Ik ben op een leeftijd dat je gaat nadenken over wat je nog wilt in het leven en dat je keuzes gaat maken. Meer dan ooit kies ik heel bewust voor dit vak, dit ambacht waar ik best goed in ben gebleken en waar ik tot nu toe wellicht niet trots genoeg op ben geweest. ‘III’ is een eerbetoon aan het vak, maar het is zeker ook een creatief statement van ‘de zanger’ Paul de Munnik. Ik besef dat mijn kracht ligt in goede liedjes schrijven en die vol overgave zingen. Dat wil ik tot in lengte van dagen blijven doen”, aldus Paul de Munnik.

Paul de Munnik werd bekend met het duo Acda en de Munnik waar de zanger hits mee scoorde als ‘Niet Of Nooit Geweest’, ‘Het Regent Zonnestralen’ en ‘Ren Lenny Ren’. Het duo speelde honderden uitverkochte theatershows wat in 2015 eindigde met een serie in Koninklijk Theater Carré. Sinds die tijd bracht Paul twee soloalbums uit en ging hij met zijn eigen band de theaters in.