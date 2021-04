Rapper en acteur DMX (50) overleden

Rapper en acteur DMX is vrijdag op 50-jarige leeftijd in New York overleden. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt aan Amerikaanse media. Eerder op de dag werd al gemeld dat de familie werd gevraagd afscheid te nemen van de rapper.

“We zijn enorm verdrietig dat onze lieve DMX, geboren als Earl Simmons, op 50-jarige leeftijd is overleden in het White Plains-ziekenhuis. Zijn familie was al die dagen bij hem toen hij in coma lag”, laat de familie weten. “Earl was een vechter die heeft gevochten tot het einde. We zullen de tijd die we met hem gehad hebben altijd blijven koesteren.”

DMX lag al sinds vorige week vrijdag in coma nadat hij een hartaanval had gekregen. Steeds meer organen zouden het daarna hebben begeven, melden media op gezag van bronnen in het ziekenhuis waar de rapper werd behandeld. Volgens geruchten kreeg de rapper hartklachten door een overdosis drugs.

DMX’s verloofde Desiree, zijn ex-vrouw Tashera Simmons en hun vier kinderen en zijn ex-vriendin Yadira Borrego met hun kinderen waren alle dagen bij de rapper in het ziekenhuis. De familie vraagt of media en fans hun privacy willen respecteren. De details over de uitvaart worden later bekendgemaakt.