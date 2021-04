Nieuwe Nicci French komt binnen op derde plek Bestseller 60 

Het nieuwe boek Wie niet horen wil van schrijversduo Nicci French is deze week goed ontvangen. Met een derde plaats in de Bestseller 60 is de psychologische thriller de hoogst genoteerde nieuwe titel in de lijst.

Wie niet horen wil gaat over Tess, die op onderzoek gaat nadat haar dochtertje Poppy vreemde taal begint uit te slaan en een tekening maakt van een ongeval. Tess is ervan overtuigd dat haar dochtertje getuige is geweest van iets naars en stapt naar de politie. Als die haar niet gelooft moet Tess het mysterie alleen oplossen.

Het boek Ik ga leven van Lale Gül voert net als vorige week de lijst aan. Ook De fundamenten van Ramsey Nasr is nog steeds te vinden in de top drie van de Bestseller 60. Het boek van de 47-jarige dichter steeg deze week van de derde naar de tweede plaats.

In de Bestseller 60 zijn deze week zeven nieuwe titels te vinden, waarvan drie voorkomen in de top 10 van de lijst.

Boeken Top 10 (notering, tussen haakjes notering vorige week, auteur, titel. Bron: CPNB. Zie: www.debestseller60.nl)

1. (1) Lale Gül – Ik ga leven

2. (3) Ramsey Nasr – De fundamenten

3. (-) Nicci French – Wie niet horen wil

4. (4) Charlie Mackesy – De jongen, de mol, de vos en het paard

5. (2) Pieter Omtzigt – Een nieuw sociaal contract

6. (55) Caroline de Gruyter – Beter wordt het niet

7. (-) Harlan Coben – Win

8. (10) Thomas Olde Heuvelt – Orakel

9. (8) Santa Montefiore – De verre horizon

10. (-) Ron de Wijk – De slag om Europa